الأمن الروسي يعلن عن إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كان أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي يستعد لتنفيذه في شبه جزيرة القرم، بتوجيه من كتيبة "القرم" المتطرفة لتتار القرم.

أفاد بذلك الأمن الروسي في بيان له، موضحا أنه في مدينة سيمفيروبول، تم احتجاز مواطن روسي من مؤيدي "داعش"، كان يستعد لتفجير سكة حديد، وذلك بتوجيه من قادة كتيبة "القرم" الإسلامية المتطوعة لتتار القرم، والتي تشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم العثور في منزل المحتجز على عبوتين ناسفتين بدائيتين يبلغ وزنهما الإجمالي 3 كيلوغرامات، ومفجرين كهربائيين، ورسم تخطيطي لزرع قنبلة تحت سكة حديد، وأدبيات متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة "القرم".

ورفعت ضد المحتجز قضية جنائية بتهمة التحضير لعمل إرهابي وكذلك بتهمة الحيازة غير المشروعة للمتفجرات.

المصدر: "نوفوستي"

