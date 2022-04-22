السيسي يكشف عن فيديوهات خطيرة حول سيناء قبل عام 2011

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن وجود فيديوهات تؤكد استهداف العناصر الإرهابية لسيناء قبل عام 2011 واندلاع الثورات في مصر.



وأضاف الرئيس المصري في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين: "اتعملت بنية إرهابية قبل 2011 بـ5 سنوات في سيناء".

وتابع: "ادخلوا شوفوا الأفلام اللي كانت بتيجي عن سيناء في 2010 وشوفوا الاستعراضات التي كان يقوم بها العناصر الإرهابية".

وأكمل الرئيس السيسي: "كان هناك استهداف كبير لسيناء وكان هناك تخطيط كبير لهذا الأمر".

المصدر: المصري اليوم