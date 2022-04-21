التموين والإدارة المحلية تتقاسمان تسعير المواد

أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود، أن اللجان المشكلة بموجب قانون الإدارة المحلية التي يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص في كل محافظة ويشارك في عضويتها مديرية التجارة الداخلية، مهمتها تسعير بعض المواد كالحليب والألبان والأجبان بناء على الكلف.

وذكر مقصود أن مدير مديرية حماية المستهلك في المحافظات ستتولى تسعيرة المواد التي تحتاج إلى مرونة في التسعير كالفروج والبيض والخضر، إضافةً إلى تسعير المواد الأساسية.

من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور، أنهم أقرب إلى الأسواق، وهناك مختصون في المحافظة بما يضم جمعية المطاعم واللحامين ومنتجي الأجبان والألبان يضعون أسعاراً منطقية.

ورأى سرور أنه من المفترض أن تجتمع اللجان بشكل أسبوعي وخاصة في ظل تغير أسعار اللحوم والأجبان والألبان والعديد من السلع.

وقال بخصوص الجولات الرقابية: «نكتب الضبوط ونحن غير مرتاحين بسبب أن التسعيرة الموضوعة من الوزارة غير مطابقة للواقع، لذلك كي نحاسب ونضبط بشكل فعلي يجب أن تكون الأسعار قريبة من الواقع وكلف المواد».

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط في تصريح صحفي وجود تغييب كامل للجمعية من الجهات المعنية بالتسعير سواء وزارة التجارة الداخلية أو المحافظة.

وتحدث الأزعط عن طلب الجمعية من محافظة دمشق ومديرية التموين بأن يتم تشكيل جولات مشتركة بين الصحة ودوريات حماية المستهلك، إضافةً لوجود ممثل عن الجمعية من أهل الاختصاص.