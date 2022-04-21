الإسكان تخصص أكثر من 4 آلاف مسكن في عدد من المحافظات

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان انتهاء تخصيص 4495 مسكناً للمكتتبين على عدد من مشاريعها في محافظات عدة.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها اليوم أن المساكن المخصصة تشمل مشاريع السكن الشبابي في محافظات ريف دمشق وحلب واللاذقية وحمص والقنيطرة وحماة والسويداء ودير الزور ومشروع الادخار السكني في محافظات حلب وحمص وحماة.

وشمل التخصيص أيضاً المكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي للإسكان في محافظتي حلب وحمص ومشروع سكن أساتذة الجامعة في محافظة دير الزور المعلن عنهما في كانون الأول وشباط الماضيين.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يمكن لأصحاب العلاقة الراغبين بالاعتراض على التخصيص تقديم طلباتهم خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان إلى ديوان فرع المؤسسة بدمشق بالنسبة للسكن المخصص على مشروع السكن الشبابي في ريف دمشق أما محافظات حلب واللاذقية وحمص والقنيطرة فتقدم إلى ديوان الفرع المختص بينما يقدم الاعتراض للمكتتبين في السويداء وحماة ودير الزور إلى مجموعة الإسكان المعنية بمحافظاتهم.