57 يوماً والعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس مستمرة
دونيتسك توثق مقتل 26 مدنياً في إعدام جماعي
وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت 1001 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال 24 ساعة، والطيران الروسي قصف 20 موقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية
قديروف: تحرير مصنع آزوفستال في ماريوبول من النازيين سيتم اليوم
بوتين: تحرير مدينة ماريوبول نجاح لقواتنا ولا حاجة لاقتحام مصنع آزوفستال
وسنفرض حصاراً عليه مع منح المقاتلين المحاصرين فرصة أخيرة للاستسلام
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين
القوات الروسية حررت معظم مدينة ماريوبول باستثناء مصنع آزوفستال الذي يتحصن فيه نحو ألفي مقاتل أوكراني
أكثر من 915 ألف لاجئ من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا
الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً لـ (داعش) في جمهورية القرم
الخارجية الروسية: الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يمكن أن تشكل أساس الدول الضامنة لأوكرانيا
الدفاع الروسية: ممارسات نظام كييف تدفع إلى كارثة إنسانية في نيكولايف
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