تعيين دفعة جديدة من ذوي الشهداء العسكريين في الجهات العامة

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف 83 من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت رئاسة المجلس أنه تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى التعيين مباشرة مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين في الجهات العامة بلغ منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن 5564 شخصاً.