خلاف عائلي يتحوّل إلى مواجهات دامية في القامشلي

وقع خلاف عائلي في بلدة "أبو ذويل" بريف القامشلي خلال الأيام الماضية، تطور إلى مقـ.تل 7 أشخاص وإصابة 25 أخرين، وحرق عشرات المنازل.

واستخدم في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة وقذائف "الأر بي جي"، وأدت إلى مقتل أربعة من عائلة واحدة واثنين من عائلة أخرى وفقدان شخص وحرق عدد من المنازل.

وماتزال الأنباء متضاربة حول السبب المباشر للاقتتال، لكنه أشار إلى وجود خلاف قديم بين العائلتين حول قطعة أرض في البلدة.

فالمنطقة، التي تتكون من خليط عشائري، شهدت العام الماضي مشاجرة راح ضحيتها سبعة أشخاص بسبب دخول قطيع غنم إلى أرض زراعية.

يشار إلى أن المنطقة تقع سيطرة ميليشيا "قسد"، التي تقف عاجزة عن ضبط السـ.لاح المتفلت والأوضاع الأمنية، في ظل اتهامات لها، بأنها لا تبذل جهداً كافياً لتطويق هذه الخلافات منذ بدايتها.

وترى مصادر أهلية في محافظة الحسكة أن "قسد" تحجم عن ضبط الوضع الأمني في المناطق العشائرية، لأسباب عدة، تتعلق باستمرار هيمنة الميليشيات التابعة لها، إضافة إلى انشغالها بتجارة المعابر والنفط.