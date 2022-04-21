عروض للاستثمار السياحي لثلاثة مواقع في دمشق وريفها

أفادت مديرة المشاريع في الوزارة المهندسة دارين محمد “بأن الاستثمار الأول لموقع شاغور جواني اوبالين في دمشق القديمة وفق صيغة الاستثمار (ار او تي) ويهدف لإعادة تجهيزه وتأهيله كمطعم تراثي يتسع من 200 إلى 220 كرسياً بسوية 4 نجوم مع خدمات متممة”.

وأوضحت أن مدة التنفيذ سنة ونصف من تاريخ التسليم ومدة الاستثمار 10سنوات علماً أن الخامس من أيار القادم آخر موعد لتقديم العروض.

وأشارت إلى أن الموقع الثاني في حي الشركسية بدمشق ووفق صيغة الاستثمار نفسها لتجهيز وتأهيل صالة شاي كافتيريا من سوية نجمتين وبما لا يزيد على 30 كرسياً خلال مدة تنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسليم الموقع ومدة استثمار 10 سنوات مشيرة إلى أن يوم غد الخميس آخر موعد لتقديم العروض.

وأضافت محمد “إن الموقع الثالث هو نادي محامي فرع دمشق الواقع في منطقة يعفور بريف دمشق المتضمن إشادة مطاعم من سويات نجمتين وثلاث وأربع نجوم وبعدد كراسي يصل لـ 900 كرسي مع فعاليات سياحية وترفيهية متممة ومدة تنفيذ سنتين و18 سنة استثمار مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو الـ 12 من أيار المقبل”.



سانا