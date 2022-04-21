إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن 

شهدت العاصمة الأمريكية "واشنطن" خلال الساعات الأخيرة استنفاراً أمنياً، ترافق مع إخلاء مقر الكابيتول وعدة مبان أخرى، بسبب "تهديد محتمل" من طائرة مسيّرة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية بداية إن "شرطة الكابيتول تلقت إشعاراً بأنها تتعقب طائرة، تشكل تهديداً محتملاً لمجمع الكابيتول".

وأخلت الشرطة عدة مباني، منها الكابيتول الأمريكي، ومركز زوار الكابيتول، وهارت، وديركسن، ورسل، وكانون، ولونجوورث، ورايبورن، ومكتبة الكونجرس، ومبانى الحديقة النباتية الأمريكية.

وتبين لاحقاً أن التهديد الأمني، ناجم عن طائرة عسكرية تحمل الفرسان الذهبيين التابعين لـ الجيش الأمريكي، لحضور حدث فى ملعب البيسبول فى نادى واشنطن ناشيونال.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة الكابيتول تغريدة على موقع "تويتر، تشير فيها إلى انتهاء التدابير الأمنية، بعد اكتشاف عدم وجود تهديد أمني في مبنى الكابيتول.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن التحضير لاستعراض عسكري قبل مباراة بيسبول في نادي "واشنطن ناشونالز"، كان السبب في إصدار الإنذار الأمني.

وقالت الوكالة إن الجنود كانوا يشاركون فى عرض مظلي قبل المباراة، وقفزوا من الطائرة إلى الميدان، حيث يقع ملعب البيسبول على بعد حوالي ميل واحد من مبنى الكابيتول.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" أصدر قبل أيام بياناً صوتياً، توعد فيه بشنّ هجمات "ثأرية" على مقتل زعيمه القرشي، الذي قُتل بعملية أمريكية خاصة في شمال إدلب السورية قبل حوالي شهرين.

ودعا التنظيم في الإصدار مناصريه إلى استغلال حرب أوكرانيا، لشن الهجمات، دون تحديد الدول المستهدفة.