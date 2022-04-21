مخالفات وتحقيقات في مديرية نقل طرطوس

أدت التحقيقات وأعمال التدقيق في مديرية نقل طرطوس إلى اكتشاف عدد من حالات التزوير لقرارات لجنة النقل في المديرية لخطوط السرافيس، حيث تم استخدام السكنر بعمليه التزوير، وتم توقيف عاملين بمديرية النقل على ذمة التحقيق

وأكدت مصادر خاصة أن مديرية نقل طرطوس شكّلت فريق عمل لحصر المخالفات من بداية العام السابق لتاريخه، وإجراء مطابقات مع المحاضر الأصلية للجان النقل وآلية تفريغ المحاضر بالكتب، والتدقيق بموافقات خطوط السرافيس.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، من قبل الجهات المختصة وصولاً لكشف الملابسات، كما تم توقيف بعض أصحاب السرافيس لضلوعهم بالقضية.

