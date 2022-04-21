مخالفات وتحقيقات في مديرية نقل طرطوس

21-04-2022

مخالفات وتحقيقات في مديرية نقل طرطوس

أدت التحقيقات وأعمال التدقيق في مديرية نقل طرطوس  إلى اكتشاف عدد من حالات التزوير لقرارات لجنة النقل في المديرية لخطوط السرافيس، حيث تم استخدام السكنر بعمليه التزوير، وتم توقيف عاملين بمديرية النقل على ذمة التحقيق

وأكدت مصادر خاصة أن مديرية نقل طرطوس شكّلت فريق عمل لحصر المخالفات من بداية العام السابق لتاريخه، وإجراء مطابقات مع المحاضر الأصلية للجان النقل وآلية تفريغ المحاضر بالكتب، والتدقيق بموافقات خطوط السرافيس.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، من قبل الجهات المختصة وصولاً لكشف الملابسات، كما تم توقيف بعض أصحاب السرافيس لضلوعهم بالقضية.
 

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