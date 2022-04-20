تحذيرات من توقف معامل البلاستيك

20-04-2022

تحذيرات من توقف معامل البلاستيك

حذر رجل الأعمال والصناعي فواز الأسطة حلبي رئيس لجنة البلاستيك العام في غرفة صناعة دمشق وريفها من توقف بعض معامل البلاستيك بسبب تراجع كميات الحبيبات البلاستيكية المتوفرة في سورية وتراجع الطاقات الإنتاجية للعديد من المصانع وعدم قدرتها على الإيفاء بإلتزامات عقودها مع القطاعين العام والخاص وتراجع كميات المنتجات المطروحة في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.


وبين حلبي أن هذا التراجع في الكميات من الحبيبات البلاستيكية يعود إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بضبط مصادر تمويل المستوردات والتي أدت إلى تراجع المستوردات ومنها الحبيبات البلاستيكية والتي يتم استيراد احتياجات المصانع المحلية بالكامل.

ودعا حلبي إلى تسهيل استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعة بشكل عام والحبيبات البلاستيكية وتوفير التمويل اللازم لتمكين هذه المصانع من الإستمرار بالعملية الإنتاجية بأعلى طاقة ممكنة والإيفاء بإلتزامات عقودها وضخ المزيد من منتجاتها في السوق المحلية لتخفيض أسعار هذه المنتجات ليتمكن المواطنون من شرائها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.


أخبار الصناعة السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...