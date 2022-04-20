تحذيرات من توقف معامل البلاستيك

حذر رجل الأعمال والصناعي فواز الأسطة حلبي رئيس لجنة البلاستيك العام في غرفة صناعة دمشق وريفها من توقف بعض معامل البلاستيك بسبب تراجع كميات الحبيبات البلاستيكية المتوفرة في سورية وتراجع الطاقات الإنتاجية للعديد من المصانع وعدم قدرتها على الإيفاء بإلتزامات عقودها مع القطاعين العام والخاص وتراجع كميات المنتجات المطروحة في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.



وبين حلبي أن هذا التراجع في الكميات من الحبيبات البلاستيكية يعود إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بضبط مصادر تمويل المستوردات والتي أدت إلى تراجع المستوردات ومنها الحبيبات البلاستيكية والتي يتم استيراد احتياجات المصانع المحلية بالكامل.

ودعا حلبي إلى تسهيل استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعة بشكل عام والحبيبات البلاستيكية وتوفير التمويل اللازم لتمكين هذه المصانع من الإستمرار بالعملية الإنتاجية بأعلى طاقة ممكنة والإيفاء بإلتزامات عقودها وضخ المزيد من منتجاتها في السوق المحلية لتخفيض أسعار هذه المنتجات ليتمكن المواطنون من شرائها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



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