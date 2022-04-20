بعد إحراق المصحف.. نار الاحتجاجات تتصاعد في السويد

اضطرابات واشتباكات وإحراق سيارات، حزب سويدي يحرق القرآن الكريم أمام أعين المسلمين، والشرطة في السويد تدعوهم للمشاهدة بحس «سليم».

احتجاجات غير مسبوقة تشهدها بعض المدن السويدية، إثر تصعيدٍ يقوده حزب يميني متطرف معادٍ للإسلام، وتضمن التصعيد فعاليات لحرق نسخ من المصحف الشريف.

الشرطة السويدية قالت إن “نحو 100 شخص معظمهم من الشباب، ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في سيارات وإطارات وصناديق قمامة، وأقاموا سياجاً في بلدة لاندسكرونا”.

هذه الممارسات دفعت مئات المسلمين للتظاهر في الشوارع، لتتفاقم المواجهات بعد رفض الشرطة إلغاء مظاهرة معادية للإسلام، «لأن المعايير العالية لحرية التعبير في السويد تحول دون ذلك» بحسب مصدر في الشرطة السويدية.

الشرطة اعتبرت أن من حق المواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم، فيما دعت الشرطة السويدية المسلمين إلى “متابعة المظاهرات والمشاهدة بحس سليم”.

إلى ذلك ندّدت دول ومنظمات عربية وإسلامية بإقدام حركة “سترام كورس” (الخط المتشدد) اليمينية التي يقودها الدانماركي السويدي راسموس بالودان على إحراق نسخة من القرآن الكريم بمدينتين سويديتين.

في حين أعلنت الشرطة السويدية إصابة 26 من عناصرها و14 شخصاً في الأيام الأخيرة في صدامات عنيفة مع متظاهرين احتجوا على حادثة الحرق وضد تجمّعات أخرى مزمعة للحركة.

وكانت “سترام كورس” قامت قبل يومين السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، كما قام زعيمها بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف بمدينة لينشوبينغ (جنوبي البلاد) تحت حماية الشرطة.