منشأة سياحية خاصة تعفى من التقنين الكهربائي في موسم الاصطياف ؟!

تحدث مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور عن توجه الشركة للاعتماد على الشمس وتركيب ألواح الطاقة على شاليهاتها الشعبية باللاذقية وطرطوس، من أجل توفير الكهرباء.

وأشار منصور إلى أنه سيتم تركيب الألواح الخاصة بإنارة الشاليهات في “لابلاج” باللاذقية (وادي قنديل) خلال هذا الشهر، واعتماد الألواح الشمسية في مشروع شاطئ “الكرنك” بطرطوس، مؤكداً التركيز على الإنارة الخارجية، إضافة إلى الداخلية بإنارة بعض الأجهزة.

وبيّن خلال تصريحات صحفية أنه يوجد 29 شاليهاً سيتم إنارتها في شاليهات مشروع “لابلاج”، مضيفاً أنه يتم العمل على إنشاء فندق بـ30 غرفة ينجز على مراحل، مع إمكانية إنجاز جزء منه خلال الموسم السياحي القادم.

كما لفت مدير الشركة إلى أن الموسم السياحي يبدأ في الشهر الخامس، والتكليف يبدأ من 50 ألفاً بسعة 4-5 أشخاص، وذلك يختلف بين شاليه وآخر “سويت” أو غرف مزدوجة تتسع لعدد أكبر من الأشخاص.

وبعد تداول نشطاء كتاب لإحدى المنشآت الخاصة تضمن طلب بإعفائها من التقنين، ذكرت إحدى الصحف المحلية أنه تم اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المنشأة المذكورة من التقنين بموجب محاضر اتفاق بين شركة كهرباء طرطوس والجهة الطالبة (المنشأة)، وفق ما ذكرته إحدى الصحف المحلية.

وطالبت الشركة العامة لكهرباء طرطوس، الاطلاع على طلب المنشأة واتباع الآلية ذاتها في حال سمحت الإمكانيات الفنية، مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء، وأن يتحمل أصحاب الطلب كل النفقات المترتبة على ذلك.