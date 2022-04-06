وزير الكهرباء : المباشرة بمحطتين كهروشمسية والثالثة قريباً

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إعطاء أمر المباشر للبدء بتنفيذ محطتي توليد كهروشمسية في محافظة ريف دمشق باستطاعة إجمالية تصل إلى 400 ميغا واط.

وأضاف وزير الكهرباء أن الأعمال الإنشائية في محطة توليد بمنطقة "وديان الربيع" تسير وفق ما هو مخطط لها "البرنامج الزمني + التنفيذي" باستطاعة كلية تبلغ 300 ميغا واط، مؤكداً أن أجزاء مهمة من هذه المحطة سيتم وضعها بالخدمة الفعلية وباستطاعات كبيرة بداية العام القادم.

وزير الكهرباء كشف عن المباشرة بالأعمال الإنشائية لمحطة "منطقة عدرا الصناعية ـ كهروشمسية" باستطاعة 100 ميغا واط، وقريباً جداً "أسابيع قليلة" سيتم المباشرة بمحطة "مدينة حسياء الصناعية ـ كهروشمسية " باستطاعة 100 ميغا واط أيضاً.

وزير الكهرباء أكد أن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفد الشبكة الكهربائية بـ 11 ميغا واط وهي جزء من المحطة الكهروشمسية بمحافظة حلب وتحديداً في مدينة الشيخ نجار الصناعية والبالغة استطاعتها 33 ميغا واط.

وأوضح وزير الكهرباء أن هذه المشاريع وغيرها تندرج ضمن خارطة طريق وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة "حتى العام 2030 " واستراتيجية عمل الوزارة التي تنص على الابتعاد عن الروتين والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل هذه المنظومة والارتقاء بها باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والبعيد وتوسيع قدرات منظومة التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري، إيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة الدورية واستكمال المشاريع "قيد التنفيذ حالياً" والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الاستراتيجية التي تعكس قوة الدولة السورية، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة الريحية منها والشمسية، التي أصبحت متاحة وعلى نطاق واسع جداً بعد القانون العصري والمتطور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً والقاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

الثورة