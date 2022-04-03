لقاء متوقع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله، السبت، إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى "مرحلة متقدمة" بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.

كما نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن أراخاميا قوله إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وبحسب الوكالة فإن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.