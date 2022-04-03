لقاء متوقع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا

03-04-2022

لقاء متوقع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله، السبت، إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى "مرحلة متقدمة" بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.

كما نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن أراخاميا قوله إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وبحسب الوكالة فإن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...