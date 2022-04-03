بابا الفاتيكان يزور مالطا

03-04-2022

بابا الفاتيكان يزور مالطا

وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو السبت إلى مالطا، في زيارة تستمر يومين، ومن المتوقع أن يدعو إلى السلام واستضافة لاجئين ومهاجرين في وقت يتدفق فيه ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا.

وقال البابا للصحفيين الذين رافقوه في الطائرة قبيل وصوله "شكرا جزيلا لمرافقتي في هذه الرحلة التي وإن كانت قصيرة فإنها ستكون جميلة".

ومن المقرر أن يلقي البابا خطابا أمام السلطات والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في فاليتا.

وتأتي زيارة بابا الفاتيكان في وقت يشهد توترا جيوسياسيا مع عبور آلاف المهاجرين البحر المتوسط وملايين اللاجئين من أوكرانيا بسبب الحرب.

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