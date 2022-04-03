الصرافات العقارية في دمشق خارج الخدمة

في سوريا فقط، عليك أن تقراً جميع التعويذات من أجل سحب راتبك من الصرافات التابعة للمصرف العقاري، الموجودة بالشارع كمنظر حضاري ليس إلا.

فهذه الصرافات غير مستثناة من التقنين الكهربائي ولا من شح الأموال، فإن كنت في وضع حرج، قد تعاني “الأمرين” من أجل راتبك “الطائر”.

ومن المواقف الذي يعاني منها جميع من يسحبون ودائعهم أو مستحقاتهم المالية، هي ورود هاتين الجملتين التي تنطقها شاشة الصراف الآلي باللون الأحمر «عذراً الجهاز خارج الخدمة حالياً»، و«هناك مشكلة في الصراف الآلي توجه إلى صراف آخر»، ليبدأ المشوار الطويل بالتنقل بين المناطق من أجل تحصيل صراف مملوء بالأموال، وخارج أوقات التقنين الكهربائي.

اليوم، صرافات العاصمة خارج الخدمة في كل من المناطق التالية: البرامكة والمزة وساحة المحافظة، مدير عام المصرف العقاري مدين علي أرجع السبب إلى وجود مشكلة في تغذية الصرافات خلال اليومين الفائتين، مشيراً خلال تصريحات صحفية إلى أنه تم التوجيه إلى إدارات المصارف لتزويد الصرافات بالأوراق النقدية، والعمل جارٍ على حل المشكلة.