البنتاغون يلغي تجربة صاروخ مينتمان 3 لتفادي التوترات مع روسيا

أعلن البنتاغون عن إلغاء تجربة صاروخ "مينيتمان 3" البالستي العابر للقارات لتفادي التوترات مع روسيا في المجال النووي.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" الروسية إلغاء التجربة يوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في 2 مارس الماضي عن إرجاء واشنطن لتجارب هذا الصاروخ إلى أجل غير مسمى، من أجل عرض عدم وجود أي خطط لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية.

وأشار البنتاغون إلى تجارب صاروخ "مينتمان 3" هي تجربة روتينية تجري 4 مرات سنويا في قاعدة بولاية كاليفورنيا التي تطلق منها الصواريخ إلى هدف في المحيط الهادئ، ويتم التخطيط لها مسبقا.

المصدر: وكالات