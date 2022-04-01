٢٢ ملياردير عربي ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021

أطلقت فوربس قائمة “أثرياء العالم لعام 2021″، وعلى الرغم من كون العام الماضي من أصعب الأعوام التي مرت في التاريخ الحديث، إلا أنها لم تكن بتلك الصعوبة على أثرياء العالم. فعلى غير المتوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020.

ارتفع عدد الأثرياء في قائمة العام الحالي بواقع 660 ملياردير منهم 493 دخلوا القائمة للمرة الأولى، وهو ما يعادل مليارديراً جديداً كل 17 ساعة على مدار 2020. لم تتطرّق قائمة فوربس لأثرياء السعودية بسبب توقفها عن إدراجهم فيها منذ 2018.

واصل جيف بيزوس تصدره لقائمة الأثرياء للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت ثروته 177 مليار دولار، في حين احتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بـ 151 مليار دولار.

وضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديراً عربياً مقارنة مع 21 مليارديراً العام الماضي، كما أنه على الرغم من خروج الكويتي قتيبة الغانم من قائمة العام الحالي، إلا أنها شهدت عودة الملياردير القطري حمد بن جاسم آل ثاني بصافي ثروة بلغت 1.3 مليار دولار، وعثمان بن جلون من المغرب بـ 1.3 مليار دولار.

فيما تصدر ناصف ساويرس الأثرياء العرب، بثروة صافية قدرها 8.3 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي. وتعد حصته في شركة أديداس (Adidas) البالغة 6% هي أبرز ممتلكاته، كما يدير ساويرس شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم. في ديسمبر /كانون الأول 2020، استحوذ على حصة 5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والتي تملك فريقي (NBA Knicks) و(NHL Rangers).

وجاء في القائمة يسعد ربراب والعائلة، وهو الملياردير الوحيد من الجزائر بصافي ثروة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار. ويقوم ربراب بإدارة Cevital التي أسسها، وتعد أكبر شركة خاصة في الجزائر كما تملك أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة بلغت مليوني طن سنويًا.

ومن مصر، جاء الأخوة محمد ويوسف وياسين منصور حيث بلغت ثرواتهم 2.5 مليار دولار، 1.5 مليار دولار، 1.1 مليار دولار على التوالي

وشملت القائمة فيصل بن قاسم آل ثاني وهو مالك الفيصل القابضة بـ 1.6 مليار دولار. في حين كان سهيل بهوان الملياردير الوحيد من سلطنة عمان بثروة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار في مقابل 2.1 مليار دولار العام الاسبق.

ضمت القائمة من لبنان الشقيقان نجيب وطه ميقاتي بصافي ثروة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وما زال اللبناني روبير معوض الملياردير ضمن القائمة لكنّه الوحيد المتواجد في دولة البحرين بصافي ثروة 1.4 مليار دولار. وشملت القائمة أيضاً بهاء وأيمن وفهد الحريري أبناء الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني وهم يقيمون في أوروبا بصافي ثروة بلغت ملياري دولار، 1.3 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.