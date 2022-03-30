 أفضل طريقة لحفظ الثوم

يمتلك الثوم رائحة قوية وواخذة، ما يجعل فكرة تخزينة مزعجة لكثير من السيدات، لذلك نقدم لك الطريقة الأمثل لذلك.

– في البداية قومي بتقشير فصوص الثوم، ثم غسلها جيدًا بالماء وبعد ذلك صفي الماء.



– احضري برطمان نظيف ومعقم، بعد ذلك قومي بوضع فصوص الثوم داخل البرطمان.

– بعد ذلك ضعي أعواد الروز ماري في البرطمان ووزعيه ما بين فصوص الثوم.

– بعد ذلك ضعي قرون الفلفل الأحمر الحار، بعد أن تقومي بقطعه إلى نصفين، ووزعيه بين فصوص الثوم.

– بعد ذلك صبي كمية كبيرة من الزيت، حتى تغمري فصوص الثوم كاملة في الزيت.

– بعد ذلك اغلقي البرطمان، وضعيه خارج أو داخل الثلاجة، ويمكن حفظه لمدة سنة واستخدامه عند الحاجة.