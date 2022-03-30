مواهب خفية لغسالة الصحون

غسالة الصحون يمكن أن تقوم بمهام متعددة. بعيداً عن غسيل الصحون. من تنظيف أدوات الطبخ إلى الأحذية. يمكن لهذه الآلة أن تقوم بالعديد من المهام. التي لم تقم بتجربتها من قبل.

وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من الاستخدامات غير الشائعة لغسالة الصحون:



1. نظفي الأمشاط والفرشايات

ستقوم غسالة الصحون عنك بغسيل فرشاة الشعر والمكياج والأمشاط التي لن تتذكري متى نظفتها آخر مرة. فقط قومي بترتيبهم بنفس طريقة ترتيب الصحون، شغليها. واحصلي على أشياء نظيفة بدون جهد.

2. اغسلي الطعام

يمكنك وضع البطاطا الموحلة. الجزر القذر. في رف الغسالة واضبطيها على وضع التشطيف بدون منظفات. وسيخرجون لامعين. ويجنبوك الوقوف الطويل أمام الحوض ممسكة بالفرشاة.

3. لمّعي الأحذية

يمكنك تنظيف أحذيتك بكل أنواعها، المطاطية، البلاستيكية، النسيجية، وأحذية البحر، ووضعها جميعاً في دورة سريعة دافئة لتحصلي على نتائج براقة.

4. نظفي ألعاب الأطفال

الأعداد البلاستيكية، لعب الحمام، وغيرها وكل الألعاب التي أصبحت قاتمة ودبقة، القيهم في غسالة الصحون لتقتلي الجراثيم وتعيدي الإشراق لهم.

5. بعض القطع المنزلية الأخرى

أشياء لا يخطر ببالك وضعها بآلة الصحون، وها هي تخرج نظيفة لامعة، قماش مسح الغبار والشواية المليئة، رداء الجلي، وفرشاة التنظيف، رأس الدوش المتسخ، غطاء الصندوق القذر، وأدوات الحديقة القديمة.

6. الطبخ

دورة الغسالة الساخنة عند الدرجة ٧٥، هي الدرجة المثالية لطهو السمك على مهل، سيبدو ذلك جنونياً، لكنه يعمل بكفاءة.

لفّي السمك في علبة قصدير، وأدخليها في كيس التحميص لمنع الصابون من الوصول إليها، ومنع تسرب المرقة من السمك، اضبطي الغسالة على دورة كاملة ١٠٥ دقائق، صحونك ستكون لامعة والغداء جاهز.