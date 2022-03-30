الدفع الورقي إلى زوال… خلال سنتين

أكد مدير التقانة والمعلومات في شركة كهرباء طرطوس المهندس باسل قرفول أن هذا التطور للدفع الإلكتروني حصل بعد انضمام شركتي الخليوي لمجموعة البنوك نهاية عام 2021. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتكون وسيلة الدفع عبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة بحيث لا يتم خصم المبلغ الذي يريد المواطن دفعه من حسابه الإلكتروني إلا بعد التأكد من وصوله إلى الجهة التي تم الدفع إليها ولم تتجاوز قيمة الدفع الإلكتروني المليون ليرة سورية. وبعد دخولهما تجاوزت قيمة الدفع الـ ١٢٠ مليون ليرة.



وبيّن قرفول أن مشروع الدفع الإلكتروني هو مشروع على مستوى وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التي بدأ التنسيق لها بتاريخ 7/9/2020. وتم وضع برنامج زمني للتنفيذ وقد تأخر قليلاً بسبب (كورونا). لينطلق نهاية العام الماضي ويثبت جدارته. ويكون له الأثر الإيجابي الكبير على المشتركين من ناحية تخفيف الازدحام على الكوات وتوفير الجهد والوقت والتكلفة من جهة. وللشركة من جهة أخرى من حيث السرعة بالتحصيل والتخلص من التعامل الورقي نهائياً.

وأضاف قرفول في حال استمر الإقبال الكبير على الدفع الإلكتروني سوف نتخلص من التعامل الورقي بشكل نهائي خلال سنتين .

