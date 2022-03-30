التايمز: رسالة من زيلينسكي أغضبت بوتين

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن فحوى رسالة من الرئيس الأوكراني، أغضبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الرسالة تتضمن شروط كييف لإنهاء الحرب.

وقالت الصحيفة إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، نقل رسالة بخط اليد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نظيره الروسي الذي رد بدوره عليها..

وأوضحت “التايمز” أن رسالة زيلينسكي تضمنت الشروط التي تفكر أوكرانيا في الموافقة عليها من أجل إنهاء الحرب، وكان رد بوتين هو: “أخبره أنني سأضربهم بقوة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبراموفيتش التقى بوتين في موسكو قبل أيام، وسلمه مذكرة مكتوبة بخط اليد من زيلينسكي.

وشارك رجل الأعمال الروسي الذي خضع لعقوبات أوروبية على خلفية الغزو الروسي، في جولة أخرى من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع الثلاثاء في تركيا.

وأثار ظهور الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا بولاية إسطنبول التركية، تساؤلات حول طبيعة دور أبراموفيتش خلال المباحثات.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن أبراموفيتش تواجد في المحادثات على أنه “حزب محايد”، في حين أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الملياردير الروسي ليس عضوا رسميا في الوفد الروسي في إسطنبول لكنه شارك في تمكين الاتصالات بين الوفدين.