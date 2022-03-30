روسيا تعلن إعادة تجميع قواتها في محوري كييف وتشيرنيغوف

أعلنت روسيا أنها شرعت في إعادة تجميع قواتها المشاركة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيغوف وفقا للخطط المطروحة، بعد تحقيقها أهدافها الرئيسية هناك.



وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إحاطة قدمها اليوم الأربعاء، بأن هدف المرحلة الأولى من العملية الروسية في أوكرانيا كان يكمن في “إجبار العدو على حشد قواته للحفاظ على السيطرة على مدن كبرى” و”محاصرة هذه القوات في ميادين القتال دون اقتحام المدن بغية تفادي سقوط خسائر بين المدنيين، وتكبيد تشكيلات نظام كييف هزيمة ستمنعه من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي لعمليات قواتنا المسلحة، أي منطقة دونباس”.

وتابع: “تم تحقيق كل هذه الأهداف”.



ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية سعت أيضا إلى “تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق المرحلة الختامية من عملية تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، وذلك “من خلال خطوات عسكرية مهنية وباستخدام التفوق المطلق الذي تم اكتسابه في الجو ووسائل الاستهداف الحديثة عالية الدقة”.

وأضاف أن القوات الروسية لهذا الهدف تواصل “الاستهداف المركز للمواقع المحصنة طويلة المدى التي أنشأها نظام كييف خلال السنوات الثماني الماضية” و”تدمير الدفاعات الجوية والبنى التحتية الخاصة بالمطارات العسكرية وأكبر المستودعات العسكرية ومراكز تدريب وحشد المرتزقة” في أوكرانيا.



وتابع: “هكذا تم إنجاز كافة الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في محوري كييف تشيرنيغوف، ويكمن هدف إعادة تجميع القوات الروسية في تنشيط العمليات في المحاور الأولوية وبالدرجة الأولى إتمام عملية تحرير دونباس بالكامل”.

المصدر: RT