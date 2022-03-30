قفزة في أسعار الفروج !

كشف مدير عام “المؤسسة العامة للدواجن”، سامي أبو الدان، عدم وجود بوادر لانخفاض أسعار الفروج والبيض خلال شهر رمضان المقبل.

وتوقع أبو الدان، في حديث صحفي أن «يطرأ انخفاض على أسعار البيض بحكم طبيعة استهلاكه خلال شهر رمضان»، موضحاً أن أسعار الفروج ستحلق

وتشهد “قفزة”، نتيجة لقلة المادة، وتوقف العملية الإنتاجية في قطاع الدواجن.

وشدد على «وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا، تتمثل بارتفاع كبير لأسعار المواد العلفية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وخسائر كبيرة أدت لخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، بالإضافة إلى قِدم الآلات والتجهيزات الخاصة بالمنشآت».

ولدى “مؤسسة الدواجن” 11 منشأة تعمل منها ثمان فقط، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40%، بحسب مدير المؤسسة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، أنتجت “المؤسسة العامة للدواجن”، 31 مليون بيضة، ووصل حجم مبيعاتها إلى نحو 11 مليار ليرة خلال نفس الفترة.

وفي 23 من آذار الحالي، أعلن عضو “لجنة مربي الدواجن” حكمت حداد، عن رفع “المؤسسة العامة للأعلاف” أسعار الأعلاف “المدعومة” لمربي الدواجن، وتخفيض مخصصات “الذرة الصفراء” إلى النصف.

وأدى غلاء أسعار الأعلاف، بحسب حداد، إلى عزوف أكثر من 10% من مربي الدواجن من القطاع، لتصل نسبة المربين العاملين فيه بعموم المحافظات السورية إلى 20% فقط، من أصل نسبتهم منذ عام 2011.

وفي 15 من آذار الحالي، تحدث المستشار في “اتحاد غرف الزراعة”، عبد الرحمن قرنفلة، عن وصول عدد الضرائب والرسوم التي يدفعها مربو الدواجن في سوريا إلى 12 ضريبة ورسماً، الأمر الذي يزيد من أزمة القطاع “المتدهور”.