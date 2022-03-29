بوتين يرفّع الرئيس الشيشاني قادروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا رقّى من خلاله رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قادروف، إلى رتبة فريق في الجيش الروسي، على خلفية مشاركة قواته في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وزف رئيس البرلمان الشيشاني خبر ترقية رئيس البلاد عبر قناته على تلغرام، وقال في رسالة “أصدقائي الأعزاء.. من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية.. بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين”.

وأشار وزير السياسة الوطنية والإعلام الشيشاني، أحمد دوداييف، إلى أن الرئيس رمضان قديروف موجود الآن في مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تجري فيها معارك عنيفة ضد كتيبة آزوف الأوكرانية النازية، لرفع معنويات مقاتلي قوات الشيشان الخاصة الروسية هناك.

المصدر : وكالات