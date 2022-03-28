سعر كرتونة البيض يصل لحدود 14 ألف ليرة في أسواق دمشق

بين رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن المجلس الجديد ضم 3 أشخاص جدد وهم رئيس المجلس أسامة الحمود وسامي أبو الدان ورائد حجازي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن برئاسة أسامة الحمود، وعضوية كل من الطبيب البيطري سامي أبو الدان مدير عام المؤسسة نائباً للرئيس، ورائد حجازي وعاطف حسن وحسين السليمان ونزار سعد الدين وأمل هزيمة وتريز الخوري وأحمد كله خيري.

وأرجع سعد الدين سبب الارتفاع اليومي لأسعار الفروج والبيض للارتفاع المفاجئ للأعلاف في الأسواق، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تقوم مؤسسة الدواجن قريباً بإعداد دراسة جديدة شاملة لتكاليف كل منتجات قطاع الدواجن على ضوء المعطيات والتكاليف الجديدة ومن أجل إعداد الخطة التسويقية لمنتجات قطاع الدواجن من فروج وبيض.

وعن أسباب ارتفاع سعر صحن البيض الذي وصل سعره اليوم لحدود 14 ألف ليرة أكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد لـ«الوطن» أن نسبة كبيرة من مربي الدواجن يقومون بذبح الدجاج البياض بسبب الخسارة التي يتعرضون لها وفقاً للأسعار الحالية في السوق ، مشيراً إلى أن ذبح الدجاج البياض بدأ بعد ارتفاع أسعار الأعلاف ووصول سعر كيلو الذرة الصفراء منذ أيام لحدود 2800 ليرة وسعر كسبة فول الصويا لحدود 3600 ليرة.

ولفت إلى أن مابين 30 و40 ألف دجاجة بياضة في سورية تذبح يومياً خلال الفترة الحالية وتباع لحماً الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج حالياً وقلة العرض في الأسواق، موضحاً أنه في حال استمرار أسعار الأعلاف في الارتفاع فإننا سنتجه نحو كارثة ستصيب قطاع الدواجن.

وبين حداد أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة .

وأوضح أن سعر البيض منخفض ولا يغطي التكلفة حالياً لذا يتم ذبح الدجاج البياض في حين أن سعر الفروج الحي مستقر حالياً وارتفع سعر الكيلو منه ووصل اليوم لحدود 8 آلاف ليرة من أرض المدجنة، مضيفاً: لو بقي سعره بحدود 7 آلاف ليرة ولم يرتفع لكنا سنشهد حالات ذبح كبيرة للفروج الحي وخروجاً عن التربية للمربين.

ورأى أن المشكلة الرئيسية في دخل المواطن وعدم قدرته على شراء الفروج إضافة لتذبذب سعر الصرف وفي حال لم يتحسن الدخل لن نشهد تحسناً في إنتاج الفروج خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن السورية للتجارة لا تستجر خلال الفترة الحالية الفروج من مربي الدواجن بسبب غلاء سعره ، مشيراً إلى أن كلفة الفروج على المربي اليوم قريبة من 8 آلاف ليرة وهناك هامش ربح بسيط بالكيلو.

وتوقع حداد أن يرتفع سعر الفروج وقطعه خلال شهر رمضان أكثر من الأسعار الحالية المتداولة في الأسواق نتيجة زيادة الطلب، متوقعاً أن يتجه الناس لشراء اللحوم الحمراء من لحم العجل بدلاً من الفروج.

وكان سعر كيلو الشرحات في أسواق دمشق قد وصل لحدود 17 ألف ليرة وسعر كيلو السودة لحدود 16 ألف ليرة وكيلو الوردة لحدود 13.5 ألف ليرة والدبوس لحدود 13 ألف ليرة والكستا لحدود 14.5 ألف ليرة.



الوطن

