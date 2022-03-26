السوري يقسط غذائه:السورية للتجارة تفتح باب التقسيط على المواد الغذائية بسقف 500ألف ل.س

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن فتح باب التقسيط على المواد الغذائية للعاملين في القطاع الحكومي وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية.

وقالت المؤسسة إن فتح باب التقسيط للمواد الغذائية يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مضيفة أن المواد المباعة عبر البطاقة الذكية مستثناة من عرض التقسيط.

وأشارت في بيان على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك إلى أنّ الشريحة المستفيدة من التقسيط هم العاملون الدائمون وأصحاب العقود السنوية والذين لا ينتهي عقدهم خلال فترة التقسيط.

وأضافت أن سقف التقسيط هو 500 ألف ليرة سورية لمدة 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي استلام المواد، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على عرض التقسيط جارية حتى تاريخ 17 من نيسان المقبل.

وبينت أنّ الجهات المستفيدة هي من ترسل قوائم بأسماء العاملين الدائمين الراغبين بالحصول على عرض التقسيط مع العقود السنوية، مرفقة بتعهد من جانب محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم، وذلك وفقاً للبيان.