واقعة تهز لبنان: اختفاء أم وبناتها الثلاث في ظروف غامضة وسط أنباء متضاربة عن مصيرهن 

هز خبر اختفاء عائلة تضم أما وبناتها الثلاث المجتمع اللبناني، وانتشرت معلومات متضاربة حول خطفهن أو تعرضهن للقتل ومن ثم بيع أعضائهن. أما المشتبه به الموقوف فقد غير إفادته مرات عدة.

وكشف المحامي والناشط السياسي، حسن بزي، معلومات جديدة عن "قضية إختفاء أم وبناتها في بلدة أنصار الجنوبية بصفته أحد أقرباء العائلة، نافيا المعلومات المتداولة عن "العثور على أي جثة".

وكتب بزي على صفحته عبر "فيسبوك": "أحبتي... بالنسبة لجريمة أنصار التي تنشر تفاصيلها على الفايسبوك ومجموعات الواتساب: الصبايا المفقودات هن بنات عم زوجتي وأنا أتابع التحقيق عن قرب"، مشيرا إلى أن "الجاني المفترض اعترف ثم غير إفادته مرارا واختلق روايات مختلفة".

أحبتي.

بالنسبة لجريمة أنصار التي تنشر تفاصيلها على الفايسبوك ومجموعات الواتساب :

الصبايا المفقودات هن بنات عم زوجتي وأنا أتابع التحقيق عن قرب الجاني المفترض اعترف ثم غير إفادته مراراً واختلق روايات مختلفة, حتى الآن لم يعثر على أية جثة وكل ما ينشر خلاف ذلك عار من الصحة