حالة الطقس 21/3/2022

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر وتكون ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 م وممزوجاً دون ذلك، كما تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي /7_10/ درجات مئوية نهاراً.

ليلاً: يستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة مع هبّات نشطة على المرتفعات الساحلية.

البحـر: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

الثلاثاء 22/03/2022: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة خاصة المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي /4_8/ درجات مئوية نهاراً والجو بارداً ليلاً.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة على المناطق الجنوبية.

البحـر: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

الأربعاء 23/03/2022: يستمر الجو بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق المناطق الساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المناطق الجبلية التي تزيد عن 1000م وممزوجاً دون ذلك، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو /6-9/ درجات مئوية، ليلاً يستمر الجو بارداً ويحذر وتشكل الجليد وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة أحياناً تتجاوز 65 كم/سا في المناطق الساحلية على المناطق الجنوبية.

البحر: متوسط ارتفاع الموج.