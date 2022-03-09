تلاعب حقيقي بأسعار الزيت وإجراء حملات تفتيش على المستودعات

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد بسام إبراهيم وجود تلاعب بالأسعار الحقيقية للزيوت النباتية بكل الفئات التجارية من الجملة ونصف الجملة والمفرق وملاحقة هؤلاء المتلاعبين, وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم إن كان البيع والإعلان تم بسعر زائد, وكذلك الاحتكار وإخفاء للمادة بهدف التأثير على أسعارها بالسوق المحلية والبيع بأعلى من سعر فاتورة الشراء.

ولفت إبراهيم إلى تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين والمستغلين ومصادرة آلاف الليترات من الزيوت وإحالة الضبوط للقضاء المختص مشيراً إلى أنه يتم التحري والتفتيش من قبل الجهاز الرقابي لكل مستودعات التجار ومستوردي المادة وقد جرى ضبط العديد من هؤلاء المحتكرين الذين عمدوا لسحب المادة واحتكارها بغية رفع أسعارها, وتم تنظيم ضبوط احتكار حسب قانون حماية المستهلك رقم 8 و سوقهم موجوداً إلى القضاء المختص.

علماً أن الوزارة وزعت منذ يومين عبر صالاتها عبوة واحدة من الزيت على البطاقة الذكية بسعر 8200 ليرة لليتر الواحد واعدة بطرح كميات إضافية ووجود توريدات جيدة ستؤثر إيجاباً على توفر المادة وانخفاض سعرها تدريجياً خلال الفترة القريبة.

تشرين