09-03-2022
الاتصالات تنفي صحة صور النشرات المتداولة عن أجور تصريح الأجهزة الخلوية
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (#134*) وأنه لا صحة لصور النشرات المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أجور التصريح.
وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (SYTRA) حصراً.
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