نجم الكرة الهولندية سيدورف يعتنق الإسلام

قرر نجم كرة القدم الهولندي السابق كلارنس سيدورف إعتناق الإسلام بشكل رسمي حسب ما كشفه في حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب سيدروف: "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة حبيبتي صوفيا (زوجته)، التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وأكد سيدورف في منشوره أنه لم يغير اسمه إلى "يونس" مثلما أشيع على مواقع التواصل، مشيراً إلى أنه سيستمر في حمل اسمه كما قال والده.

ويرتبط سيدورف باللبنانية صوفيا مكرماتي، حيث يُعتقد أنها السبب في اتخاذه القرار، ويقيم الزوجان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن صاحب الـ "45 عاماً" يعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في عالم كرة القدم، وسبق له أن لعب لمجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها ميلان وإنتر ميلان، أياكس أمستردم، وريال مدريد.

كما درب فرق ميلان الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ومنتخب الكاميرون.