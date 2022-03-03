نتائج تحليل مياه عدد من ينابيع الدريكيش تؤكد وجود تلوث أدى لانتشار التهاب الكبد الوبائي

أظهرت نتائج تحليل العينات التي تم أخذها أول من أمس من ينابيع المياه في الدريكيش وريفها وجود عصيات برازية في عدد منها مايعني أن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي بشكل كبير في منطقة الدريكيش وجوارها يعود لشرب المياه الملوثة.

وذكر مصدر مختص في مديرية الموارد المائية أن معظم الينابيع الخاصة في جبل النبي متى- التي يتم تعبئة البيدونات منها ومن ثم يتم نقلها بشاحنات صغيرة وبيعها في المدن والقرى للمواطنين بشكل يومي-ملوثة بالعصيات البرازية وغير صالحة للشرب إلا بعد تعقيمها بالكلور أو بعد غليها. مضيفاً: إن بعض الينابيع التي تروي الكثير من القرى عبر شبكات تعود لمؤسسة المياه تبين وجود عصيات فيها قبل التعقيم بالكلور وعدم وجودها بعد التعقيم مايُؤكد ضرورة عدم الضخ من هذه المشاريع (الدلبة والهني) في الشبكات قبل تعقيم مياه ينابيعها وهذا الأمر ينطبق على النبعين في مدينة الدريكيش.

سالم ناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أوضح أنه وفور تلقي نتائج تحاليل العينات من اللجنة المختصة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم عملية توزيع المياه بالبيدونات من قبل السيارات الخاصة بالتعاون مع مديرية الصحة ومنع التعبئة من أي مصدر مائي ملوث قبل تعقيمه أصولاً وتوقع أن يتم تقديم نتائج التحاليل للمديرية صباح الأحد القادم وأن تتم المباشرة باتخاذ الإجراءات فوراً. مشيراً إلى أن نحو خمسمئة أسرة تعمل بتعبئة المياه بالبيدونات وبيعها في معظم مدن وقرى المحافظة .

هيثم يحيى محمد