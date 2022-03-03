قريباً: الدخان الوطني عبرالذكية

كشف مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع أنه سيتم قريباً إدراج الدخان الوطني على البطاقة “الذكية”، وبيعه بالسعر النظامي للمواطن.

ولفت هزاع إلى أن حصة المواطن من الدخان عبر “الذكية” لم تحدد بعد، مضيفاً أنهم «مازالوا ببداية التفاهمات الأولية بخصوص الكمية التي ستحصل عليها السورية للتجارة من مؤسسة التبغ».

أما فيما يتعلق بتوزيع المواد المقننة، أشار إلى أنها بلغت حتى تاريخه 99%، معتبراً أن دورة الماضية كانت نموذجية بالنسبة للتوزيع ونسبة قليلة من العائلات لم تحصل على مخصصاتها.

وتطرق المدير إلى قائمة المواد التي سيحصل عليها المواطن عبر “الذكية”، مشيراً إلى أنها ستضم المواد غير المدعومة (الرز والسكر والمياه المعدنية)، إضافة للمواد المدعومة (السكر والرز).

وبيّن هزاع أن «السورية للتجارة تسعى لتأمين مواد أخرى مثل الطون والسردين ومواد أخرى من أجل طرحها عبر البطاقة الإلكترونية وبيعها بسعر مخفض للمواطنين».

وبشأن الزيت، ذكر أنه سيتم طرحه عبر “الذكية” عند الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراده واستكمال الأمور بشكل جيد، مؤكداً أنه سيطرح بسعر أخفض من السعر الذي يباع به حالياً في السوق، حيث وصلت العبوة إلى 13 ألف ليرة.

وأضاف إن «حصة العائلة من الزيت لن تقل عن عبوتين وستباع حصراً عبر البطاقة وفق نظام الرسائل».