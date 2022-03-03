مقتل 7 عسكريين رومانيين بتحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود

أعلن الجيش الروماني مقتل سبعة عسكريين، في تحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود، أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقوداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الرومانية الجنرال كونستانتين سبانو، في تصريح متلفز: "لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم السبعة مصرعهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية".

وتحطّمت المروحية وهي من طراز "آي إيه آر-330-بوما" في منطقة غورا دوبروغي، الواقعة على بُعد 11 كيلومتراً من المطار.

وكانت المروحية تبحث عن الطائرة المقاتلة بعد فترة قصيرة من فقدان الأخيرة اتصالها اللاسلكي ببرج المراقبة واختفائها من الرادار.

وبحسب سبانو فإنّ قائد المقاتلة أبلغ عن أحوال جوية سيئة، وتلقى أوامر بالعودة إلى القاعدة.