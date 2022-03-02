استشهاد ضابط وجندي سوريين بنيران قـسد في الحسكة



أكد مصدر عسكري أن ضابطاً وجندياً سوريين استشهدا إثر هجوم من قبل قوات "قسـد" التابعة للاحتـلال الأمريكي في ريف الحسكة.

وقال المصدر إنه: حوالي الساعة 14,00 من بعد ظهر أمس الثلاثاء حاولت دورية للاحتلال الأمريكي ترافقها مجموعة من عناصر ميليشيا "قسد" الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية بريف تل تمر في محافظة الحسكة، فمنع عناصر الجيش السوري الدورية الأمريكية من الدخول بين النقاط وأجبروها على العودة.

وتابع المصدر: وبعد وقت قليل قامت عناصر ميليشيا قسد بالهجوم على الموقع المذكور بنيران الرشـاشات وقذائف الهاون مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين بينهم ضابط، وتم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر ميليشيا "قـسد".