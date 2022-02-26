26-02-2022
لوغانسك: القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة ستانيتسا دون مقاومة
أعلنت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية اليوم أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا دون قتال.
وذكرت وسائل إعلام في لوغانسك أن القوات التابعة للجمهورية دخلوا المدينة دون أي مقاومة أو اشتباك حيث عمدت القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من المنطقة.
ووفق المصادر العسكرية.. دخلت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك مدينة ستانيتسا التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية لثمانية أعوام وانسحبت الأخيرة منها دون أي مقاومة تذكر جراء الضربات التي تلقتها القوات الأوكرانية على المحاور المختلفة في دونباس.
إضافة تعليق جديد