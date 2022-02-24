جواز السفر عن طريق الانترنت في سوريا

أكد مدير إدارة المعلوماتية والاتصالات في وزارة الداخلية العميد عبد الرحمن عبد الرحمن أنه سيتم قريباً تقديم جواز السفر عن طريق الإنترنت بشكل كامل وليش فقط حجز الدور، مشيراً إلى أن ما يشاع حول إمكانية إدخال اسم بطريقة غير نظامية عبر منصة حجز الدور هو أمر عار من الصحة.

بدوره، كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا اللواء “خالد حديد” أن «المشاكل التي تتعلق بإصدار جوازات السفر سببها تأخر وصول وشحن المواد الأساسية اللازمة لتصنيع جوازات السفر نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة والعقوبات المفروضة على سوريا»، مبيناً أن «الطاقة الإنتاجية لطباعة جوازات السفر تقدر بـ 40 ألف جواز كل شهر، وسيتم رفع هذه الطاقة مع منتصف شهر آذار القادم».

“اللواء حديد” وخلال لقاء مع التلفزيون السوري أوضح أنه «تم ضبط 12 شخصاً خلال عام 2021 بسبب حصولهم على مبالغ مادية من المواطنين مقابل مساعدتهم في الحصول على جوازات سفر، كما تم تقدم رئيس أحد فروع الهجرة مع عدد من العناصر إلى القضاء، إضافة إلى 23 شرطياً وصف ضابط بسبب حصولهم على “الرشوة”».

وأوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات أنه لا توجد أي جوازات متراكمة حالياً، مبيناً أن «جواز السفر الفوري يمنح لكل المواطنين، ولكن حالياً بسبب الطاقة الإنتاجية التي تعمل بها إدارة الهجرة والجوازات، تم إعطاء الأولوية للمقيمين خارج البلاد، والحالات الإنسانية، والطلاب والموظف الموفد».



وفيما يتعلق بالمواطنين الموجودين خارج البلاد، أوضح اللواء حديد أنه «في حال وجود إجراء إداري بحقه أو مغادرته للبلاد بطريقة غير شرعية، فيتم تجديد جواز سفره لمدة سنتين ونصف فقط»، قائلاً: «يمكن للعسكريين الحصول على جواز سفر بعد موافقة وزارة الدفاع».