طرق طبيعية للتخلص من إلتهابات الجيوب الأنفية 

24-02-2022

طرق طبيعية للتخلص من إلتهابات الجيوب الأنفية 

للتخلص من هذا المرض الموسمي عليك إتباع مع يلي للحفاظ على صحتك


1-الإبتعاد نهائيا عن التدخين وعدم الجلوس في غرفة أو مكان مع مدخنين .

2- عليك بالماء فهو يجعل المخاط سائل مما يقلل نسبيا من إنسداد الأنف ويساعدك على التنفس بطريقة سهلة جدا .

3- النوم على ظهرك ورفع رأسك لأعلى لتبقى ممرات الهواء داخل الأنف مفتوحة وتستطيع التنفس بطريقة أسهل .

4- استنشاق البخار بمعنى أثناء الأستحمام حاول جاهدا ان تستنشق البخار فهو هواء دافيء يساعد في جعل المخاط سهل مما يجعل من التنفس أمرا سهلا .

5- حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الروائح الكيميائية ( العطور ) والأتربة فهي أكثر الأشياء التي تؤثر بالسلب على الجيوب الأنفية .

6- اما عن الحالة النفسية فعليك بالإبتعاد نهائيا عن التوتر فهو يؤثر أيضا عليك .

7- هام جدا لمدة ثلاث مرات يوميا على الأقل عمل كمادات بالماء الدافيء على الوجه ( تبقى على وجهك 10 دقائق ) وستلاحظ التحسن الكبير .

8- الابتعاد نهائيا عن المضادات الحيوية فقد تعطي نتيجة عكسية وقد لا تؤثر مطلقا على إلتهابات الجيوب الأنفية .

9- فيتامين c أفضل علاج لإلتهابات الجيوب الأنفية وأسرع من اية علاجات أخرى وسيزيد من مناعة جسمك فى وقت قليل جدا .
صحتك

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