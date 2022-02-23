صبي إثيوبي يوفر الكهرباء لمنازل قريته من روث الحيوانات

حظي صبي إثيوبي، يبلغ من العمر 14 عاماً، بالإشادة لقيامه بتوفير الكهرباء لعدة منازل في منطقة "بورانا" الواقعة جنوبي إثيوبيا، مستخدماً فضلات الحيوانات.

ويقول أدان حسين ديدا، وهو طالب في الصف الثامن في مدرسة "تولا ويب" الأساسية، إنه بدأ مشروعه من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل القرويين الذين يفتقرون للخدمات الأساسية كالطرق والمستشفيات والكهرباء.

وقد بدأ مشروعه من فناء منزل والديه، مستخدما المخلفات العضوية للحيوانات وضعها في حفرة بعمق مترين.

ومن هذه الحفرة تمكن من توليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد ثمانية منازل، ويفرض على كل منزل رسوماً شهرية تبلغ 0.87 دولار.

ويعمل غالبية سكان المنطقة في رعي الماشية، التي يعتمدون عليها في حياتهم، لكن في ظل الجفاف القاسي الذي ضرب المنطقة، فإن الكثيرين منهم يعانون من الفقر.