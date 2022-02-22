مدير مشفى المجتهد : استقرار بحالات الإصابة بكورونا وتراجع حالات الفطر الأسود

صرح مدير الهيئة العامة لمستشفى المجتهد بدمشق أحمد عباس أن الفترة الحالية تشهد استقرار في عدد الحالات المراجعة للمشفى بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام ويتراوح بين 15 و25 شخصاً يومياً.

مضيفا يوجد حالياً 22 مريض كور ونا في المشفى بينهم 6 في العناية، مبيناً أنه لا يمكن تصنيفهم ضمن متحور أوميكرون كونه لا توجد إمكانية للكشف عنه حتى الآن.

وتابع يوجد تراجع في عدد حالات الفطر الأسود بالمشفى، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً نحو 4 أشخاص، لافتاً إلى أن مدة الاستشفاء طويلة ويمكن أن تتجاوز الأسبوعين.

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