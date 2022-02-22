المركزي يرفع سقف السحب اليومي إلى 5 ملايين ليرة

عمم مصرف سورية المركزي اليوم على المؤسسات المالية المصرفية العاملة تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ 5 ملايين ليرة بعدما كان سابقاً 2 مليون ليرة فقط.

و حدد المركزي سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 5 م ولعام 2020 وتعديلاته بمبلغ 10 ملايين ليرة بينما تبقى الموافقات الممنوحة سابقاً من قبل المركزي معمولاً بها وفق مضامينها ويستمر العمل بالآلية الحالية في تقديم طلبات رفع سقف السحب اليومي عن طريق المصارف العاملة.

ويأتي هذا التعميم وفقاً لما جاء فيه ضمن إطار سياسة المركزي بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية للحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وإعطاء مرونة أكبر للمتعاملين باستخدام حساباتهم المصرفية.