وفا: تحصل على حصرية تقديم الجيل الخامس (G5) لمدة عامين

بعد خمس سنوات على إطلاق سرعات الجيل الرابع للاتصالات الخلوية في سورية، تضع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اللبنة الأولى لتكنولوجيا الجيل الخامس(5G) وذلك من خلال منح الترخيص الإفرادي رقم(3) الخاص بالمشغل الثالث لتشغيل شبكة الاتصالات العمومية في سورية، باسم شركة «وفا» للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة.

وبحسب مصادر سيتم تشغيل أول مكالمة للمشغل «وفا» مع بداية شهر كانون الأول المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة (5G) لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، سيسمح للمشغلين سيريتل وMTN بتقديم التقنية.

ويرى الاختصاصي في الاتصالات الدكتور المهندس كنان علي أن من فوائد الجيل الخامس للاتصالات أن سرعة اتصالات الـ(5G) أكبر من (4G) بـ20 مرة، وذلك بحسب عرض الحزمة المستخدمة، وتصل سرعة التحميل للغيغا بت في الثانية، وتدعم تقنية الإنترنت بفعالية أكبر وبزمن تأخير قصير جداً، ما يفتح المجال للتطبيقات التي تتطلب سرعات معالجة كبيرة وأزمان قصيرة لاتخاذ القرار. إضافة إلى تخفيف التكلفة وزيادة كفاءة وأداء الشبكة، ودعم للشبكات السحابية وخدماتها الآمنة في الصناعة وقطاع الأعمال. وأشار إلى أن أغلب شركات الاتصالات بدأت بإطلاقها تجارياً منذ العام 2019.

وفي إحصاء الاتحاد الدولي للاتصالات في تشرين الأول 2021 هناك 170 مشغلاً حول العالم يقدم خدمة الجيل الخامس، وبلغ عدد المشتركين 7 بالمئة من عدد مشتركي الخليوي بالعالم، والمتوقع أن يرتفع عدد المشتركين إلى 25 بالمئة بحلول عام 2025.

الوطن