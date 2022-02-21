جامعة تشرين تسمح للطلاب بالتجول بالبيجاما الرياضية داخل السكن الجامعي

21-02-2022

جامعة تشرين تسمح للطلاب بالتجول بالبيجاما الرياضية داخل السكن الجامعي

 صدر قرار في جامعة تشرين يقضي بالسماح للطلاب في المدينة الجامعية الدخول بالبيجاما الرياضية من أبواب السكن الثلاثة /باب سبيرو- باب الزراعة- باب الصناعة/ من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء للذكور من باب سبيرو والزراعة، وحتى الحادية عشرة مساء من باب الصناعة.
وبموجب القرار الصادر عن أمين فرع الحزب في الجامعة، الدكتورة ميرنا دلالة، فإنه يسمح بتجول الطلاب بالبيجاما داخل المدينة الجامعية حصرا.
وحسب القرار يمنع ضرب الطالب تحت أي ظرف كان وعند تعذر حل الخلاف إن حصل، يطلب تدخل مدير الحرس الجامعي.

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