إنجاز سد الشيخ حسن بالبسيط بداية العام القادم

تتابع مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 2 بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية باللاذقية تنفيذ سد الشيخ حسن في البسيط.

محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال اطلع برفقة مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية اللواء فوزة البري ومدير هيئة الموارد المائية المهندس عمر كناني على واقع التنفيذ الحالي، وتشمل مجموعة من الأعمال الفنية خلال موسم الشتاء تمهيداً لتنفيذ أعمال الردم خلال فصل الصيف.

وقدمت الكوادر المعنية في الموارد المائية والمؤسسة شرحاً عن طبيعة الأعمال المتبقية لإنجاز كامل الأعمال ووضع السد بالخدمة والاستثمار مع تذليل كل الصعوبات والعمل على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مدير فرع الإسكان العسكري المهندس محمد أمين علي أكد أنه بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية وحجم العمل الدي يتم تنفيذه سيتم وضع المشروع بالخدمة بداية العام القادم، بينما أشار مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر إلى أن الأعمال تسير وفق الشروط الفنية وتتركز خلال موسم الأمطار على تجهيز بلاطات الحقن وتنفيذ الحقن لتحقيق الكتامة المطلوبة استعداداً لموسم ردم الغضار.

ويخزن سد الشيخ حسن نحو 776ر1 مليون متر مكعب ويستهدف بشكل أساسي تأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة مع إمكانية إرواء 300 هكتار من الأراضي الزراعية، ويبلغ ارتفاع جسم السد 70ر53 مترا.

نهر الشيح حسن دائم الجريان، مياهه نقية ويتم سحب عينات منه لمراقبتها في مخبر مكافحة التلوث بالهيئة العامة للموارد المائية كما تتم مراقبة جريانه بشكل دائم.