وكالة الطاقة الدولية تدعو أوبك لزيادة الانتاج

دعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أوبك+، إلى تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض إن هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم.

وأضاف أنه سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة، مؤكدًا أنه يأمل في توفير كميات أكبر من النفط للسوق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري إن الفجوة بين المستهدف والإنتاج في كانون الثاني اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.



Cnbc عربي