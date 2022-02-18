ماهي قوات تاكوبا وبرخان

أعلنت فرنسا إنهاء عمليتي "تاكوبا" و"برخان" من مالي، وقال الرئيس الفرنسي إنه سيتم استكمال سحب القوات التابعة للعمليتين بحلول حزيران المقبل.

جاء إعلان فرنسا عن الانسحاب أمس الخميس، إثر تدهور العلاقات بين باريس وباماكو، وهو ما عبرت عنه تصريحات ماكرون التي قال فيها إنه لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف.

وقوات "بارخان" و"تاكوبا" هي مجموعات من القوات الخاصة الأوروبية التي تقول فرنسا إن تشكيلها تم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ومنها مالي.

وتعد قوة "برخان" واحدة من أهم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الفرنسي خارج البلاد خلال العقود الماضية.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن نطاق عمل قوة "برخان" و"تاكوبا" يمتد إلى دول تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا إضافة إلى مالي.

وتتكون قوة "برخان" من 4500 جندي، وتعمل في مالي بدعم من قوة "تاكوبا"، التي تم تشكيلها من قوات أوروبية بإجمالي 800 جندي نصفهم فرنسيون.

وتشارك في قوة "تاكوبا" عدة دول أوروبية هي التشيك والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا والمجر وإستونيا والبرتغال وهولندا والسويد، إضافة إلى بريطانيا التي تشارك بمروحيات نقل عسكرية.