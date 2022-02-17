 العمل لأكثر من 10 سنوات في المحاماة يطردك من مظلة «الدعم»

مازال «رفع الدعم» يسيطر على أحاديث السوريين، ليكون الجديد هو استثناء 70 % من المحامين الممارسين للمهنة، لأكثر من 10 سنوات من «الدعم» وإبقاء 30% منهم تحت مظلته.

إلا أن المحامين المنتسبين إلى فروع النقابة بدير الزور والحسكة والرقة وإدلب، لم يستثنوا من «الدعم» الحكومي.

وفي تصريح خاص لجريدتنا، كشف نقيب المحامين السوريين الفراس فارس، أن «70% من الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات سيستثنون من الدعم، وسيمنح لـ30% منهم فقط».

وأضاف فارس أن الدعم سيشمل العاملين في مهنتهم لأقل من 10 سنوات، مشيراً إلى أن فروع النقابة في كل من الحسكة ودير الزور وإدلب والرقة ستبقى تحت مظلة الدعم الحكومي.

كما أكد أن النقابة ستعيد النظر بوضع المحامين الذين يحتاجون للدعم، معلناً عن إنشاء منصة إلكترونية على الصفحة الرسمية للنقابة، ستكون بوابة للاعتراض بعد إدخال المحامي بيانات ومعلومات شخصية غير قابلة للنشر، من أجل إعادة النظر في أوضاعهم لاستعادة الدعم.

وختم النقيب قائلاً بإن «75-80% من المحامين سيبقون مستفيدين من الدعم».

وفي وقت سابق، كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان، أن «عدد المعترضين على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراضات على الاستبعاد من الدعم بلغ لغاية يوم الأحد الماضي، أكثر من 350 ألف معترض».

سليمان وفي تصريحات صحفية أوضحت أن «الاعتراضات كانت موزعة على مختلف الجهات العامة، إضافة لاعتراضات الموظفين الحكوميين أو المتقاعدين من جهات القطاع العام»، لافتةً إلى أنه «تمت معالجة أكثر من 200 ألف اعتراضاً، منها /68077/ اعتراضاً مقبولاً، وما تبقى كانت اعتراضات مرفوضة».