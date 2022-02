ميناء شانغهاي أكبر ميناء في العالم

حقّق ميناء شانغهاي الصيني رقماً قياسياً في تداول الحاويات خلال العام الماضي، حيث تخطى عدد الحاويات التي تم تداولها 47 مليون حاوية.

يعتبر ميناء شنغهاي (Port of Shanghai) في الصين، أكبر ميناء من حيث كميّة الحاويات المعالجة، وتم اعتبار ذلك بالاعتماد على الكميات التي يتم شحنها فيه عبر حاويات يبلغ طولها 20 قدماً، حيث عالج ميناء شنغهاي 47 مليون حاوية نمطية (TEU) في عام2021 ، متفوقاً بذلك على مينائي سنغافورة (Port of Singapore)، وميناء شنجن (Port of Shenzhen) اللذين عالجا عددا أقل من الحاويات النمطية.

ويتعامل الميناء مع أكثر من 25% من حجم التجارة العالمية في الصين، ويعتبر ضمن أسرع الموانئ اقتصاداً ونموا ، وبذلك التطور ازدهر الميناء البحري للمدينة الصينية، مما أثر على ازدهار وتطور التنمية الاقتصادية للمدينة.



يقع ميناء شنغهاي في وسط الساحل الصيني ، حيث ينساب نهر اليانغتسي (Yangtse River) الشهير باسم الممر الذهبي (The Golden Waterway) إلى البحر، كما يرتبط موقع الميناء عبر ممرات مائية بمناطق وادي النهر اليانغنتسي، مثل: مقاطعات جيانغسو (Jiangsu)، وتشيجيانج (Zhejiang)، وآنهوي (Anhui)، ويعد موقع الميناء نقطة التقاء شبكات مائية تتشكل على شكل حرف (T) توصل الميناء بجميع مناطق البلاد، كما يتمتع الموقع الجغرافي للميناء بظروف جيدة ومواتية للتطور الاقتصادي، إذ إن موقعه يؤهله ليكون أهم بوابات الصين للتجارة مع الخارج.

تاريخ ميناء شنغهاي الصيني يعتبر الميناء الصيني من أوائل الموانئ التي أنشئت من أجل التجارة في غرب البلاد، وبعد أن استطاع تسهيل عملية توفير الاحتياجات الشعبية المطلوبة بشكل متزايد في الصين، هيمن الميناء على التجارة في تلك البقعة، ما أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة بالمنطقة من حوله